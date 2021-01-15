Родственники 15-летней Лизы Мамаевой, девушки, которая погибла в ходе драки в Екатеринбурге, сегодня попытались обжаловать приговор Льву Романову, обвинявшемуся в ее убийстве.По версии следствия, 5 ноября 2019 года на улице Машиностроителей во время драки у магазина он ударил девушку в грудь заточкой, из-за чего она впоследствии скончалась. Прокуратура настаивала на том, что Романов был в состоянии аффекта из-за того, что девушка его оскорбляла и провоцировала, поэтому юношу приговорили к относительно мягкому наказанию – ограничению свободы на срок в 1 год и 6 месяцев. Кроме того, с него взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.Решение вынес Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. А сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор.- Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, - уточнили в пресс-службе суда. - Приговором суда первой инстанции ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.Так, Романов не может выходить из дома с 22.00 до 06.00, не может покидать пределы Екатеринбурга или менять место жительства без согласования.- Также на Романова возложена обязанность не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор, - добавили в Свердловском областном суде.