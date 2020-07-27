Студента, зарезавшего школьницу на Уралмаше, оставили на свободе

В Екатеринбурге поставили точку в деле об убийстве 15-летней Лизы Мамаевой. На скамье подсудимых был 19-летний студент техникума Лев Романов, следствие пришло к выводу, что он нанес смертельное ранение девушке в состоянии аффекта. Именно поэтому его судили по более мягкой статье.

Все произошло вечером 5 ноября на улице Машиностроителей, когда Лиза вышла с друзьями с занятий в вечерней школе. У магазина произошла потасовка и Романов ударил Мамаеву в грудь заточкой. В прокуратуре отмечают, что школьница была пьяна и всячески оскорбляла Льва, и тем самым спровоцировала его.

- Противоправные действия несовершеннолетней вызвали у него состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), протекавшего по типу эмоционального напряжения, оказавшей существенное влияние на его сознание и деятельность. Его сознание фиксировалось исключительно на собственной защите, - отмечают в надзорном ведомстве.

Лиза ударила Льва по лицу, и спровоцировала его на удар заточкой. Фото: СОЦСЕТИ

Силовики утверждают, что Романов воспринял угрозы расправой от девушки реально, хотя и был «самый невысокий из молодых людей, явно худее остальных ребят».

После удара Лев убежал домой, а Лиза смогла самостоятельно дойти до квартиры. Но ночью ей стало хуже и родители вызвали скорую помощь. Днем 6 ноября девочка скончалась в больнице. Через сутки Ромова задержали и арестовали. Он полностью признал свою вину.

Лев Романов на следственном эксперименте. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, , установлено, что подсудимый каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством не страдал и не страдает в настоящее время, является психически здоровым, - добавляют в прокуратуре Свердловской области.

Сегодня, 27 июля 2020 года, Орджоникидзевский районный суд назначил Льву Романову 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, что смерть Лизы не смог перенести ее отец. Мужчина скончался через полтора месяца после потери дочери.