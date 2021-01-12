Прокуратура Свердловской области назвала предварительную причину пожара на улице Расветной,7 в Екатеринбурге. Возгорание возникло ночью 12 января в квартире на втором этаже. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок.Как рассказали в прокуратуре, очаг возгорания был возле дивана.- Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах, - заявили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В данный момент прокуратура и следственный комитет проводят проверку. Результаты ее озвучат позже.Отметим, из-за пожара пришлось эвакуировать 90 жильцов дома. Людей разместили в соседней гимназии.