Сотрудница полиции из Нижнего Тагила, которая потеряла табельное оружие во время службы, нашла пистолет. Напомним, необычное ЧП произошло перед Новым годом – 29 декабря. 37-летняя сотрудница МВД потеряла оружие и 8 патронов в парке «Народный» на улице Фрунзе.Как сообщал источник «КП-Екатеринбург», женщина работает в органах внутренних дел с августа 2008 года, в нынешней должности - с января 2015 года. После этого происшествия руководством нижнетагильского гарнизона полиции проводилась служебная проверка, а сотрудницу проверяли на полиграфе.Спустя пять дней в отделение полиции пришел местный житель и принес потерянное оружие вместе с патронами. Мужчина нашел пистолет в сугробе недалеко от парка «Народный».