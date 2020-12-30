Необычное ЧП произошло в Нижнем Тагиле. Здесь по время патрулирования территории 29 декабря 2020 года 37-летняя сотрудница полиции потеряла табельное оружие и 8 патронов в парке «Народный» на улице Фрунзе.По этому факту в ГУ МВД РФ по Свердловской области назначена служебная проверка. По словам источника «КП-Екатеринбург», сотрудница полиции работает в органах внутренних дел с августа 2008 года, в нынешней должности - с января 2015 года.30 декабря в Нижний Тагил прибыли сотрудники ГУ МВД РФ по Свердловской области для проведения проверки с использованием полиграфа.