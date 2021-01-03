По данным МЧС по Свердловской области, за первые дни нового года в регионе произошло 35 пожаров в жилом секторе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 84%.Напомним, что сегодня ночью в Карпинске, в двухэтажном доме на улице Луначарского загорелась одна из квартир. Пожарные обнаружили в охваченной огнем квартире женщину.- В горящей квартире пожарными была обнаружена пострадавшая. На неё пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали на улицу, где она была передана медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи, - рассказали в пресс-службе МЧС.Спасатели также эвакуировали из здания 10 взрослых и двоих детей. Еще одного человека спасли по лестничным маршам с помощью маски дыхательного аппарата.