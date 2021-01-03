В Карпинске, что в Свердловской области в двухэтажном доме на улице Луначарского после полуночи загорелась одна из квартир. По данным МЧС, на площади два квадратных метра оказались повреждены пол, межэтажное перекрытие и домашнее имущество. Пожарные обнаружили в охваченной огнем квартире женщину.- В горящей квартире пожарными была обнаружена пострадавшая. На неё пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали на улицу, где она была передана медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи, - рассказали в пресс-службе МЧС.Спасатели эвакуировали из здания 10 взрослых и двоих детей. Еще одного человека спасли по лестничным маршам с помощью маски дыхательного аппарата. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 12 человек личного состава. С огнем спасатели справились за две минуты.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru