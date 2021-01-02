В Екатеринбурге 1 января пропала 8-летняя Лидия Обласова. По данным поисково-спасательного отряда «Прорыв», в последний раз девочку видели в районе Втузгородка. Рост ребенка 120-130 сантиметров, темно-русые волосы, карие глазаНа Лидии была бело-зеленая куртка с рисунком «красных цветов», синие болоневые штаны, розовая вязаная шапка с помпоном и черные полуботинки. Кроме этого у девочки повязка на левом глазуВсем, кому что либо известно о место нахождении Лидии , огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии «Лиса» - 8-900-044-02-20.Напомним, что в Верхотурье после переписки с мужчиной пропала 15-летняя школьница.