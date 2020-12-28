В Кировграде суд вынес приговор отцу, покалечившему детей во время поездки на мотоцикле в поселке Левиха. Напомним, что 35-летний Сергей Тезеков решил покатать своих детей на «ИЖ 6114» 25 августа. При этом он был изрядно пьян. Отец усадил троих ребят в люльку, которая не рассчитана на такое количество пассажиров, не надел им шлемы и помчался по улицам. Поездка закончилась, когда мужчина не справился с управлением и врезался в столб.- В результате ДТП малолетнему ребенку, 2011 года рождения, причинены телесные повреждения в виде сочетанной травмы: закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома костей правой голени, ушибленные раны левой голени. Малолетнему ребенку, 2014 года рождения, причинены телесные повреждения в виде тяжелой сочетанной травмы: закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, закрытой травмы органов грудной клетки и брюшной полости, травматический вывих правой бедренной кости, невропатия лицевого нерва, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Указанные повреждения квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.Кировградский городской суд назначил Сергею Тезекову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельность по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд лишил отца и мать родительских прав.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru