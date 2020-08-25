На Урале пьяный отец решил покатать детей на мотоцикле и на гигантской скорости протаранил столб

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сегодня днем, 25 августа, в уральском поселке Левиха, что под Кировградом, произошло жесткое ДТП, в котором пострадали два маленьких ребенка – шести и девяти лет. Их 35-летний отец, изрядно пьяный, решил покатать детей на мотоцикле, усадил в люльку и на большой скорости понесся по улицам села. Но в какой-то момент не справился с управлением и протаранил фонарный столб.

Детей с места аварии экстренно госпитализировали в ЦГБ Кировграда. У шестилетней девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму – сейчас ее хотят направить в больницу Верхней Пышмы. У девятилетнего мальчика, ее брата, - перелом обеих голеней, он сейчас находится в стационаре местной больницы.

- Полицейские установили, что их отец, решив покатать детей, был очень сильно пьян, что подтвердило и проведенное освидетельствование. Результат показал 1,570 мг/л, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Ни водителем, ни детьми мотошлемы во время поездки не использовались.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Очевидцы жуткого ДТП, которые в тот момент ехали мчащемуся мотоциклу навстречу, рассказали полицейским, что водитель был в неадекватном состоянии. Чтобы избежать столкновения с ними, мужчина съехал с дороги влево, где и протаранил столб.

Очевидцы тут же подбежали к детям и начали оказывать им первую помощь, параллельно вызвав на место сотрудников спецслужб. По их словам, девочка была без сознания, так как в момент столкновения приняла удар на себя. Ее брат очень сильно за нее переживал.

- При этом водитель, который является отцом детей, сохранял полное спокойствие, осматриваю искореженный мотоцикл и сокрушался о причинении ему ущерба, - добавили в ГИБДД по области. – Мотоцикл был куплен пару дней назад, на регистрационном учете в ГИБДД не значится, прав у водителя нет, кроме этого он состоит на учете у нарколога. Мать детей была в момент ДТП дома, тоже пьяная. После случившегося она пришла на место происшествия, но не осознавала происходящее.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Как отметили в ГИБДД, семья у детей неблагополучная, родители неоднократно лишались родительских прав. В феврале этого года их восстановили в правах, но спустя непродолжительное время отдел опеки вышла с ходатайством о лишении, но исковое заявление в суде оставили без внимания.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой водителя привлекут к ответственности за пьяную езду и вождение без прав. Его уже задержали, чуть позже он даст объяснения.