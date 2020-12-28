В ЕМУП «Спецавтобаза» рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники. В каникулы региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами усилит свою работу. При необходимости вывозить мусор с контейнерных площадок будут чаще.- Новый год - семейный праздник, люди часто отмечают его дома, и потому количество бытового мусора в новогодние каникулы нередко увеличивается, - рассказали в ЕМУП «Спецавтобаза». - Чтобы не допустить переполнения площадок, будет вести мониторинг - следить за ситуацией будут специалисты контрольно-эксплуатационной службы регионального оператора, реагируя на сообщения жителей.В пресс-службе регооператора отметили, что сообщить о переполнении контейнеров можно на «горячую линию»: 8-800-775-0096, которая в выходные дни будет работать в обычном режиме (с 08:00 до 20:00). Также обращения принимаются по WhatsApp и Viber: 8-912-690-07-00.Принимать клиентов в новогодние праздники не будут. Подразделения на территориях Восточной зоны Свердловской области и Центральный офис регионального оператора на улице Посадской, 3 не будет работать с 31декабря по 10 января.Напомним, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Екатеринбурге с 1 декабря 2020 года вырос с 491,44 до 579,82 рубля за кубометр. Таким образом, на одного жителя многоквартирного дома в уральской столице до 1 декабря плата была в размере 104,67 рубля, а с 1 декабря 2020 года подросла до 123,5 рубля. Новая сумма будет отражена в январских квитанциях.