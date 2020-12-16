Тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге подрос на 88 рублей

Вывоз мусора для уральцев теперь будет обходиться дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге тариф на вывоз твердых коммунальных отходов с 1 декабря 2020 года вырос с 491,44 до 579,82 рубля за кубометр. Такой постановление №155 ПК опубликовала Региональная энергетическая комиссия Свердловской области. Документ подписан 25 ноября 2020 года.

Таким образом, на одного жителя многоквартирного дома в уральской столице до 1 декабря плата была в размере 104,67 рубля, а с 1 декабря 2020 года подросла до 123,5 рубля. Новая сумма будет отражена в январских квитанциях.

- Региональная энергетическая комиссия изменила тариф, сниженный ранее по предписанию ФАС России, на основании решения суда. Все заложенные в предыдущий тариф расходы были экономически обоснованы. Это было подтверждено еще на стадии формирования стоимости услуги по обращению с ТКО. В итоге тариф был принят с соблюдением установленного законом порядка, что было признано в судах нескольких инстанций, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального оператора Восточной зоны ЕМУП «Спецавтобаза».

Отметим, что сейчас тариф для жителей Восточной зоны Свердловской области, куда входит Екатеринбург, составляет 579,82 рубля, в Западной зоне от подрос до 554,52 рубля за кубометр, а в Северной зоне, куда входит Нижний Тагил – до 720,16 рубля за кубический метр.