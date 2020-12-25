В Асбесте суд арестовал 26-летнего ранее судимого парня. Уральца обвиняют в развращении 16-летней школьницы, с которой у него был секс. Возбуждено уголовное дело по статье \\"Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста\\"- Согласно показаниям, задержанный по обоюдному согласию вступил в половое сношение с несовершеннолетней – учащейся школы № 17, - рассказал инсайдер «КП»-Екатеринбург.В 2019 году мы рассказывали историю подростка из Каменска-Уральского, которого обвинили в изнасиловании бывшая девушка. Парня признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 7 лет.