Возле Свердловской киностудии открылся бесплатный каток

Фото: Татьяна Фирстова

Возле Свердловской киностудии, на Ленина 50д открылся бесплатный каток. На нем горожане смогут покататься на коньках как сами, так и вместе с профессиональными фигуристами.

- Самая милая городская инициатива. Уютный каток у киностудии. Круглосуточный. Бесплатный. Всем соседям на радость. Пора доставать коньки, - написала на своей странице в Facebook Елена Фирсова.

Каток на киностудии будет работать, как минимум, до конца новогодних выходных. На открытие, которое было накануне, пришло много родителей с детьми и влюбленных парочек. В пресс-службе киностудии рассказали, что на территории, которую залили льдом, сейчас ведутся работы по улучшению. Так, например, вскоре на катке можно будет согреться кофейными напитками и безалкогольным глинтвейном.

Фото: Татьяна Фирстова

Напомним, что сегодня открывается каток в парке Маяковского. В этом году его залили на фан-зоне, поэтому лед занял территорию в три раза больше предыдущего - его площадь 12,5 тысяч квадратных метров.

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