В три раза больше предыдущего: каток в Парке Маяковского откроют 18 декабря

Фото: пресс-служба парка Маяковского

В эту пятницу, 18 декабря в парке Маяковского закончат все приготовления и к 18:00 откроют для посетителей каток. В этом году его залили на фан-зоне, поэтому лед занял территорию в три раза больше предыдущего - его площадь 12,5 тысяч квадратных метров.

- Теперь центральная аллея свободна для прогулок и украшена гирляндами и световыми фигурами, - рассказали в пресс-службе парка. - Необычные фигуры есть и на льду - это огромный кит и три пингвина. Вместе с иллюминацией и новогодним плейлистом они создают на катке приятную предпраздничную атмосферу.

Лед ежедневно будет полировать специальная машина, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Возле катка поставили большой павильон, где будет работать прокат, раздевалки и кафе. В прокате можно будет взять коньки от 26 до 46 размера. Час проката стоит 200 руб.

В понедельник каток будет работать с 17:00 до 22:00, со вторника по четверг с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00. Стоимость входного билета на каток будет отличаться в зависимости от времени и дня недели: по будням детский билет стоит от 100 рублей, взрослый - от 150 рублей. По выходным - от 150 и 200 рублей. В день оплаты можно кататься без ограничений по времени. Для выхода на лед нужно приобрести специальную карту за 50 рублей, которую можно пополнять и пользоваться весь сезон. Также есть удобные комбо-предложения на вход и два часа проката.