Спортивная и дерзкая: Юлия Михалкова показала первые фото со съемок в сериале «Стриптизеры» Сарика Андреасяна

Фото: личная страница Юлии Михалковой в Instaram

Юлия Михалкова снялась в новом сериале Сарика Андреасяна «Стриптизеры». Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» показала первые снимки со съемочной площадки и рассказала о своей героине. Как заявила сама Михалкова, она играет спортивную, дерзкую и подтянутую девушку.

- Подтянутая, дерзкая, чуть строгая и добрая, к большой любви готовая - девчонка, каких в России миллион! По сюжету перед ней (мной) стоит классический вопрос: кому отдать сердце, - написала Юлия в своем Instagram. - Выбор «шикарный», интрига запредельная: прилизанный и шустрый роковой красавчик или слабо уверенный в себе, мятый как подушка, но добрый и честный паренек?

Причем, Михалкова призналась, что в обычной жизни она бы выбрала между двумя такими мужчина чашку капучино.