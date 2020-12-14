Фото: Instagram.com/mihalkova/

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что снялась в новом сериале Сарика Андреасяна «Стриптизеры». Актриса заявила, что сюжет ситкома оказался совсем на таким, как она представляла себе изначально.

-У меня в голове начали всплывать картины прокуренного бара, где уставшие мужички пьют пиво и сальным взглядом пожирают меня, такую чуть потрепанную, с потекшеи от слез тушью и вяло танцующеи на сцене у шеста. Короче, пьеса Горького «На дне». Но, оказалось, что сюжет совсем не про «обнаженку». И стриптиз по сюжету мужскои , где танцоров играют молодые и талантливые актеры, веселые парни! Конечно же, я сразу согласилась! – пишет Михалкова в своем Instagram.

Кстати, в сериале сыграет и Дмитрий Красилов, с которым Михалкова недавно засветилась на снимке.