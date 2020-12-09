Фото: instagram.com/dimakrasilove

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» неожиданно для всех засветилась в обнаженной фотосессии вместе с танцором Дмитрием Красиловым. Импозантный «пухляш» известен благодаря клипам Little Big, и даже должен был ехать с группой на Евровидение.

Напомним, что в последнее время Михалкова много путешествует по миру, а также занимается публицистикой. В начале 2019 года актриса выпустила книгу «Не говори мужчинам “нет”». Ранее в интервью «КП» она призналась, почему ушла из знаменитого состава «пельменей» после 10 лет работы.

Основная причина – боязнь «застрять в одном образе».

- Все, кто был на концертах «Уральских Пельменей», смотрел видео на YouTube могли заметить, что мои роли на 99% про эдакую простоватую девушку, рассказывала юмористка в разговоре с «КП»-Екатеринбург. – Недалекая, легкомысленная, наивная, эмоциональная. Девочка-припевочка с некоторой стервозностью. Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать.