Фото: предоставлено «Синара Центр»

В «Синара Центре» открывается Ярмарка и выставка Тулуз-Лотрека.

В четверг, 17 декабря Рождественско-новогоднюю ярмарку в «Синара Центре» открываем мороженым!

В честь открытия Ярмарки с 17.00 первой сотне юных гостей (детей от 3 до 13 лет) подарим по одной вкусной мороженке от Хладокомбината № 3 и расскажем всё о зимней программе в «Синара Центре». Почувствуем вкус уральской зимы вместе!

Напоминаем, что ярмарка работает 17,18,19,20, 24,25,26,27 декабря, в будни с 17:00 до 21:00, в выходные с 13:00 до 21:00. В январе ярмарка открыта со 2 по 10.01, часы работы с 15:00 до 18:00. В закрытом дворе культурно-выставочного комплекса – все атрибуты любимых зимних праздников: ёлка, горка, иллюминация, гигантские Дед Мороз и Снеговик, светящиеся фигуры, необычные фотозоны, рождественская музыка, нарядные ярмарочные домики с напитками и угощениями, почта Деда Мороза

По выходным на Ярмарке - командные игры по брумболу на кубок «Золотая метла», развлечение для настоящих едоков - чемпионат по поеданию сосисок и фотосессия с хаски.

Ярмарка будет работать с применением всех ограничительных мер.

Фото: предоставлено «Синара Центр»

В субботу, 19 декабря откроется выставка литографий из частных коллекций. Галерея Синара Арт приглашает зрителей в это предновогоднее время погрузиться в красочный мир французского художника Анри де Тулуз-Лотрека.

Многие говорили, что жизнь этого мастера пестра, как наряды танцовщиц кабаре «Мулен Руж». Тулуз-Лотрек – самый незаурядный представитель творческой элиты Парижа конца XIX века, постимпрессионист, певец «прекрасной эпохи», трагически оставивший мир в возрасте 37 лет. Он не питал иллюзий в отношении праздничной мишуры Монмартра: его работы предельно откровенны, и за показным блеском богемной жизни зрителям открывается истинное, не всегда приглядное лицо реальности.

На выставке в пространстве Галереи Синара Арт будут представлены более 50 литографий знаменитого мастера, полученных из частных европейских коллекций. Афиши легендарных парижских заведений, портреты танцовщиц и артисток кабаре, зарисовки из повседневной жизни куртизанок, а также эпизоды из «цирковой» серии Анри де Тулуз-Лотрека позволят прикоснуться к атмосфере роскошной и безмятежной поры, именуемой «La Belle Époque».

Выставка пройдет с 19 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года.

Стоимость билетов: 250 руб. полный, 150 руб. льготный.

Возрастные ограничения: 16+.

Галерея Синара Арт работает ежедневно с 11:00 до 21:00 (касса до 20:00).