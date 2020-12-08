В Свердловской области увеличили количество операторов на линии 122

Единую круглосуточную линию по COVID-19 запустили третьего декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пять дней назад запустили единую круглосуточную линию по COVID-19. С третьего декабря по номеру 122 уральцы могут получить консультацию по лечению коронавируса и вызвать врача на дом. Звонков оказалось так много, что жителям региона, дозвонившимся по линии, приходилось долго ждать ответа. Чтобы снизить нагрузку, было решено увеличить штат работников call-центра.

По данным оперштаба, за пять дней работы круглосуточной линии штат операторов увеличен с 22 до 44. Также отвечать на звонки привлекли больше волонтеров. С начала работы call-центра помогать медикам вызвались еще 11 волонтеров. Изначально на звонки отвечали 80 добровольцев.

Напомним, что ранее в оперштабе объяснили, что call-центр будет не только переводить обращения жителей в нужное лечебное учреждение, но и контролировать, чтобы человек получил необходимую помощь. Планируется, что качество работы будет контролироваться с помощью автообзвона пациентов, которым предложат ответить на вопрос, был ли решен их вопрос или нет.