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Коронавирус Covid-19

В Свердловской области запускают единую круглосуточную линию по COVID-19

По номеру 122 можно будет получить консультацию по лечению и вызвать врача на дом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Позвонив по номеру 122 можно будет задать любые вопросы, касающиеся коронавируса

Позвонив по номеру 122 можно будет задать любые вопросы, касающиеся коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С завтрашнего дня для всех жителей Свердловской области начнет работать единая круглосуточная телефонная линия. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Instagram. Позвонив по номеру 122, жители региона смогут получить консультацию по лечению от коронавируса, вызвать врача на дом и получить ответы на многие другие вопросы, связанные с COVID-19.

- Нагрузка на систему здравоохранения сейчас очень большая. Прошу отнестись с пониманием к тому, что иногда помощи медиков приходится ждать. Мы делаем все возможное, чтобы люди, которым необходимо лечение, получили его как можно скорее, - написал губернатор.

В оперштабе объяснили, что служба будет не только переводить обращения жителей в нужное лечебное учреждение, но и контролировать, чтобы человек получил необходимую помощь – к нему пришел врач на дом, ему сообщили о результате тестирования и так далее. Планируется, что качество работы будет контролироваться с помощью автообзвона пациентов, которым предложат ответить на вопрос, был ли решен их вопрос или нет.

Екатеринбуржцы будут автоматически переводиться на операторов единой городской регистратуры, а жители других муниципалитетов Свердловской области – на специалистов call-центра Минздрава региона. На начальном этапе было проведено тестирование маршрутизации звонков - на номер 122 был сделано свыше 300 вызовов из 60 населенных пунктов региона. В оперштабе отметили, что испытание прошло успешно.

Напомним, что с середины ноября в поликлиниках Екатеринбурга организовали дополнительные колл-центры, в которых работают волонтеры из числа студентов медицинского университета и колледжа. Кроме того во многих медучреждениях во время пандемии организовали свои «горячие линий» по коронавирусу. Мы публиковали номера телефонов. Посмотреть их можно здесь.

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