В Екатеринбурге будут судить водителя, сбившего трех детей на пешеходном переходе

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить водителя, сбившего в августе этого года, четырех детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу на улице Бахчиванджи. Напомним, что от удара пострадали две девочки, семи и девяти лет, и два мальчика, четырех и 14 лет. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами их экстренно госпитализировали в детскую больницу. Один из детей получил травму головы, туловища, закрытую черепно-мозговую травму и разрыв ткани легкого. Эксперт расцененил травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

- Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области, 1961 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что по версии следствия, водитель автомобиля «Renault Sandero Stepway» двигался со скоростью 60 километров в час, не смотря на то, что на участке дороги действовало ограничение до 20 километров В итоге мужчина не смог оценить дорожную обстановку и допустил наезд на детей.

Водитель полностью признал свою вину, не отрицая, что не соблюдал скоростной режим. Также он отметил, что его ослепило солнце, из-за чего он временно потерял контроль над автомобилем и не сразу заметил детей и пешеходный переход.

- В ходе расследования дела обвиняемым приняты меры к компенсации морального и материального вреда в рамках соглашения с законным представителем несовершеннолетних, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.