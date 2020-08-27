Шли к бабушке в гости: в Екатеринбурге иномарка сбила четырех детей, переходивших дорогу по «зебре»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня днем, 27 августа, в Екатеринбурге, в микрорайоне Кольцово, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу четыре ребенка. Детей сбила иномарка в тот момент, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

От удара пострадали все дети: две девочки, 7 и 9 лет, и два мальчика, 4 и 14 лет. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами их экстренно госпитализировали в детскую больницу. У самого младшего мальчика врачи диагностировали тупую травму живота, у девятилетней девочки – перелом костей голени и стопы.

- Предварительно установлено, что все четверо между собой являются родственниками. Старший мальчик вел братьев и сестер к бабушке в гости, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем иномарки сидел 58-летний мужчина, стаж вождения которого – шесть лет. За это время он 11 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В основном – за превышение скорости.

Вот и в этот раз получилось также: на участке дороги, где произошло ДТП, максимальная разрешенная скорость – 20 км/час. Однако сам водитель рассказали инспекторам ГИБДД, что он ехал со скоростью 60 км/час. Во время движения его ослепило солнце, к тому же, на дороге был ремонт, поэтому мужчина не понял, что подъезжал к пешеходному переходу.

- В настоящее время подрядной организации указано на незамедлительное нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектной документацией и обустройство участка дороги искусственными дорожными неровностями на подходе к «зебре», - добавили в ГИБДД Екатеринбурга. – Причины ДТП будут выяснены в ходе дознания.

Кроме того, инцидентом занялась и прокуратура Екатеринбурга:

- В ходе проверочных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, будет дана оценка действиям водителя автомобиля, допустившего наезд на пешеходов, соблюдению требования законодательства при организации дорожного движения на приведенном участке автодороги.