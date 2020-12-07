Начало недели в Екатеринбурге будет теплым и малоснежным

Три дня в Екатеринбурге температура воздуха не будет опускаться ниже семи градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало новой рабочей недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет теплым и малоснежным. Так, по данным синоптиков Уралгидрометцентра, в ближайшие три дня температура воздуха не будет опускаться ниже семи градусов.

В понедельник, 7 декабря днем термометры покажут от минус пяти до минус семи градусов. Вечером обещают небольшой снег. Ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду.

Во вторник, 8 декабря, существенных осадков, по данным синоптиков, не будет. Ночью температура опуститься до минус шести – минус восьми градусов. Днем обещают потепление до минус двух – минус четырех градусов. Ветер западный четыре-девять метров в секунду.

В среду, 9 декабря существенных осадков также не ожидается. Ночью похолодает до минус 11 градусов. Днем столбики термометров покажут от минус пяти до минус семи градусов. Ветер западный четыре-девять метров в секунду.

Напомним, что ранее синоптики Уралгидрометцентра рассказали, что в регион пришел устойчивый антициклон, поэтому ждать резких перепадов температуры не стоит.