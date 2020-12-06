Резких температурных изменений не предвидется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре в Свердловской области. По данным специалистов уральского гидрометцентра, в регион пришел устойчивый антициклон, поэтому ждать резких перепадов температуры не стоит.

- Атмосферные фронты, несущие осадки, в ноябре были редкими гостями на Урале. Антициклоны подолгу задерживались в нашем регионе, обусловливая устойчивую погоду при повышенном атмосферном давлении, которое оказалось в среднем за месяц выше нормы на 5-7 гектопаскалей (7-9 мм рт.ст.), - объясняет главный синоптик Урала Галина Шепоренко. - Сейчас антициклон занимает большую часть Европейской территории страны и Урала. Ослабление ветра, выхолаживание приземного слоя воздуха повышают устойчивое состояние атмосферы, мешают перемешиванию воздуха, что создает условия для загрязнения воздуха выбросами предприятий и транспорта.

По словам, Галины Шепоренко, в ближайшие дни погода не изменится. Температура будет в пределах минус 10 градусов днем, и минус 15 градусов ночью. Также не стоит ждать снега.

- Лишь 8-9 декабря вероятен небольшой снег. Резких колебаний температуры не ожидается: на следующей неделе ночью температура преимущественно -10,-16, днем -5,-10 градусов, - добавили она.