В Екатеринбурге продолжается розыск троих детей

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга продолжает поиски детей, которые сбежали из центра реабилитации на улице Реактивной 3 декабря.

Розыском пропавших занимается личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Если вы знаете, где находятся пропавшие дети, сообщите по номеру (343) 356-42-06 или 02, - говорят в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Приметы разыскиваемых:

Сергей Туканов — рост 160-165 см, плотное телосложение, волосы черные длинные (собраны в хвост), на момент ухода был одет в черную куртку с капюшоном, серые брюки, белые кроссовки.

Алена Попцова — рост 155 см, среднее телосложение, волосы русые, на момент ухода была одета в темно-синюю куртку типа «норка» с белым мехом внутри с капюшоном, спортивную красную шапку, черные ботинки.

Кира Филиппова — рост 155 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, на момент ухода была одета в черную куртку с капюшоном, белый шарф снуд, серо-голубую шапку с помпоном, черные кожаные угги, черные штаны с лампасами.