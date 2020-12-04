В Екатеринбурге закупят еще 58 новых автобусов

Гортранс закупит еще 58 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупнейший перевозчик Екатеринбурга ЕМУП «Гортранс» приобретет еще 58 новых газовых автобусов за 749 миллионов рублей. Об этом пишет издание TagilCity. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. Согласно документам, автобусы должны поставить до 30 сентября 2021 года.

Из техзадания следует, что компания должна будет предоставить низкополый автобусы, которые вмещают 80 человек и имеют минимум 24 сидячих места. Машины должны иметь зеленую окраску кузова, в салоне должны иметься зона для инвалидной коляски, видеонаблюдение, датчики пассажиропотока. Кроме того на каждый автобус необходима гарантия два года или 150 тысяч километров пробега.

Напомним, недавно в Екатеринбурге на рейс вышли новые автобусы марки НЕФАЗ. Всего их было закуплено 57. Последние 17 автобусов выйдут городские маршруты уральской столицы в начале следующей недели. Их выход в рейс задержался из-за необходимости подготовить машины и обучить водителей работать на них.