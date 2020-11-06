В Екатеринбурге выйдут на рейс 57 новых автобусов

Автобусы выйдут в рейсы на городские маршруты ЕМУП "Гортранса" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на рейсы выйдут 57 новых автобусов марки НЕФАЗ. Перед тем как отправить новые машины на улицы города их выставили на площади 1905 года, чтобы торжественно передать городу. В готовности новых автобусов перевозить пассажиров убедился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он не только проверил качество салонов новых машин, но и заглянул под капот. Автобусы полностью готовы к перевозке горожан. Новые машины уже на следующей неделе выйдут на маршруты №21, №25 и №50.

Мэр Екатеринбурга лично убедился в качестве новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это позволит сократить интервалы движения до 5-7 минут. В свою очередь автобусы, работавшие на этих маршрутах, обеспечат уменьшение интервалов движения на других основных магистральных маршрутах - 18,27,57 и других, - рассказали в мэрии.

Поставка газовых автобусов - часть транспортной реформы Екатеринбурга. Все машины, традиционно, зеленого цвета, но им обновили дизайн.

Так выглядит салон в новых автобусах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В автобусах система видеонаблюдения, тахограф и Wi-Fi Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новым машинах установлено оборудование для перевозки маломобильных групп населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые машины будут возить екатеринбуржцев со всеми удобствами. В автобусах есть кондиционер салона, автоматическая система обнаружения и тушения пожара, система видеонаблюдения, тахограф и Wi-Fi. Кроме того в новых машинах есть система контроля за состоянием водителя и оборудование для перевозки маломобильных групп населения. В следующем месяце в автобусах планируют установить валидаторы, чтобы пассажиров можно было обслуживать без кондукторов.

Как рассказали в мэрии, автобусы приобрели на льготных условиях в рамках национального проекта «Безопасных качественные автомобильные дороги», который позволил привлечь инвестиции из федерального бюджета на сумму 409 миллионов рублей. Сейчас власти рассматривают возможность комплексной модернизации всей системы общественного транспорта уральской столицы.

Водители тоже одобрили новые автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня стало известно, что в мэрии подали новую заявку на 2021 год для продолжения обновления автобусного парка города. Планируется, что со следующего года на рейсы выйдут еще 58 новых автобусов. Они будут ездить по маршрутам №24,№61 и №28.