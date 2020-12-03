Перевели почти два миллиона: в Екатеринбурге телефонные мошенники обманули двух женщин

Мошенники вытянули из женщин во время телефонного разговора почти два миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают орудовать телефонные мошенники. На этот раз в полицию обратились сразу две женщины, ставшие жертвами «сотрудников банка». В первом случае 56-летняя екатеринбурженка лишилась 800 тысяч. Первого декабря ей позвонили неизвестные и стали вытягивать из нее деньги под предлогом перевода на «защищенные» счета.

- Раз за разом они настоятельно просили перевести деньги на якобы резервные счета с целью уберечь ее накопления от возможных мошеннических атак. При этом лжебанкиры убедили собеседницу заблокировать вход в личный кабинет интернет банка и озвучить «роботу» банка секретные смс коды, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Вторая екатеринбурженка перевела мошенникам 950 тысяч. 65-летней женщине позвонили неизвестные с номера, начинающегося на «495» и под видом сотрудников банка сообщили о попытке третьих лиц списать все ее накопления. Испугавшись, она закрыла накопительный счет в банке и для «сохранности» вклада, перевела деньги на счет, названный звонившими.

- В обоих случаях следственными подразделениями отделов полиции 1 и 15 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства произошедшего и устанавливают людей, причастных к данным преступлениям.

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