В Екатеринбурге студенты создали альтернативные концепции «Золотого» автовокзала

Один из проектов под названием «The 20 Divenire» Фото: УрГАХУ

В Екатеринбурге студенты УрГАХУ создали девять альтернативных концепций «Золотого» автовокзала. Учащимся нужно было провести анализ, критически проанализировать исходный проект и разработать собственный проект здания.

- В рамках работы над курсовым проектом крупного общественного здания группа студентов из 12 человек под руководством главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова разрабатывала концепцию торгово-развлекательного комплекса с автовокзалом в Ботаническом микрорайоне, - рассказали в пресс-службе университета.

Всего студенты создали девять проектов. Публикуем описание некоторых из них.

Фото: УрГАХУ

Проект «Oazis». Автор: Анатолий Токарев.

Комплекс вмещает несколько функций, которые разделены на зоны. В центре каждой зоны расположена оранжерея с куполом, через который проникает естественное освещение. Продуманная инфраструктура обеспечивает удобный и максимально быстрый доступ к разным зонам, пересадку и транзит как на личном и общественном транспорте, так и пешком. Внешне комплекс выгодно воспринимается с любой точки обзора и заметен издалека.

Фото: УрГАХУ

Проект «Birth of a butterfly». Автор: Екатерина Германюк.

Идеей для проекта послужил процесс превращения гусеницы в бабочку. Также автор вдохновлялась работами архитектора Сантьяго Калатравы. Четырехэтажное здание комплекса состоит из шести объемов, имеющих разные формы и высоты: торгово-развлекательный центр, музейно-выставочное пространство, автовокзал, многоуровневый паркинг, офисные помещения, гостиница. Акцент - ажурная оболочка. Внутренняя планировка комплекса учитывает предполагаемые направления движения посетителей. На эксплуатируемой кровле расположены прогулочные зоны и места отдыха.

Фото: УрГАХУ

Проект «Серебряное копытце». Авторы Андрей Артамонов, Елизавета Тырышкина.

Концепция проекта заключается в создании уникального образа, основанного на сказе Павла Бажова «Серебряное копытце». Внешний облик и внутренняя структура проектируемого объекта представляют собой Уральские горы и россыпь драгоценностей. Структура разделена на четыре функциональных блока: автовокзал, гостиница с многоуровневым паркингом, развлекательный центр, общественно-деловой центр.

Фото: УрГАХУ

Проект «Bazar Vokzal». Автор Константин Маркин.

В разработке архитектурного образа автор вдохновлялся традиционными женскими головными уборами и прическами. Участок делится на три основных объема: здание торгово-развлекательного центра, автовокзал и многоуровневая парковка. Историческое здание аэропорта является музеем, в его башню врезан объем ТРЦ в виде колонны с сетчатой конструкцией, внутри которой расположен музейный экспонат - самолет.

Фото: УрГАХУ

Проект «NEZOLOTOY». Авторы Татьяна Калюжная, Ксения Седачева.

Проект разработан в концепции «Деревня». Он показывает слияние природы и человека, вплетая свою архитектуру в повседневную жизнь городских жителей. Комплекс совмещает не только торговые функции, но и автовокзал, многоуровневый паркинг, отель, административный блок и общественные пространства.

Напомним, что в январе на Ботанике заложили первый камень нового регионального транспортно-пересадочного узла. Он будет включать в себя станцию метро, торговый центр «Золотой» и новый автовокзал, который заменит нынешний – Южный, расположенный возле станции метро «Чкаловская». Объект планируют запустить в 2023 году, в год проведения Универсиады и 300-летия Екатеринбурга.