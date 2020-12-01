В Екатеринбурге из-за водителя, высадившего ребенка из автобуса, наказали диспетчера транспортной компании

Девочка вышла в безлюдном месте из-за того что водитель не остановил автобус на ее остановке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура привлекла к ответственности диспетчера транспортной компании за то что водитель высадил из автобуса в безлюдном месте девятилетнюю девочку. Инцидент произошел 11 октября. Водитель автобуса №054 не остановился на остановке «Дом культуры», где изначально должен был выйти ребенок, поэтому она проехала мимо.

- Водитель остановился только на въезде в микрорайон Солнечный, по требованию одного из пассажиров, в неустановленном для высадки пассажиров месте, где вынуждена была выйти и девочка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве провели проверку, во время которой выяснилось, услуга по перевозке была оказана с нарушением требований законодательства, так как автобус остановился не на остановочном пункте маршрута. Этим водитель нарушил права несовершеннолетнего ребенка.

- По результатам проверки прокуратура района директору ООО Декар - Бас» внесла представление, по результатам рассмотрения которого диспетчер, ответственный за работу транспортных средств на линии, привлечен к дисциплинарной ответственности с объявлением замечания, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, в транспортной компании был проведен инструктаж с водителями и кондукторами о необходимости соблюдения маршрута движения с обязательной остановкой для посадки/высадки пассажиров. С диспетчерским составом проведен инструктаж о необходимости усиления контроля за работой автобусов на маршруте.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru