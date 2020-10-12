В Екатеринбурге девочку высадили из автобуса посреди дороги

Сейчас прокуратура проверяет водителя и транспортную компанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге минувшим днем, 11 октября, из автобуса №054 посреди дороги высадили девятилетнюю девочку-пассажирку. Водитель не остановился на остановке «Дом культуры», где изначально должен был выйти ребенок, поэтому она проехала мимо.

- Водитель остановился только на въезде в микрорайон Солнечный, по требованию одного из пассажиров, в неустановленном для высадки пассажиров месте, где вынуждена была выйти и девочка, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Сейчас она выясняет причины такого поступка водителя. В ближайшее время будет запрошена необходимая документация в транспортной компании, а также установлено, соблюдается ли путевой маршрут.