Юная танцовщица из Екатеринбурга взяла приз на общероссийском конкурсе

Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф

Ученица детской школы искусств № 5 Екатеринбурга Мария Кузнецова победила в номинации «Хореографическое искусство» на федеральном конкурсе «Молодые дарования России».

- Имея хорошие физические данные, Мария отличается артистизмом, музыкальностью и особой выразительностью, - рассказали в администрации Орджоникидзевского района.

С 2014 года Мария Кузнецова выступает солисткой образцового ансамбля танца ДШИ № 5, которым руководит заслуженный работник культуры, лауреат премий губернатора Свердловской области и Главы Екатеринбурга Наталья Лысцова. В феврале ансамбль был удостоен звания заслуженного коллектива народного творчества России.

Всего победителями и призёрами конкурса «Молодые дарования России» в этом году стали 15 студентов и школьников Среднего Урала.