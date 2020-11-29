Капитан волейбольного клуба «Уралочка» получила серьезную травму

Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте Волейбольный клуб "Уралочка"

Капитан волейбольной команды «Уралочка-НТМК» Ксения Парубец получила серьезную травму и пропустит все игры команды в этом сезоне. Об этом сообщили на странице клуба ВКонтакте. В сообществе опубликовывали видеообращение Ксении к болельщикам.

- Дорогие болельщики, этот год выдался не самым простым для всех нас. На тренировке я получила серьезную травму, и сейчас я готовлюсь к выезду на операцию. У меня разрыв передней крестообразной связки. Впереди операция и реабилитация, - рассказала на видео Ксения Парубец. Спасибо огромное за поддержку. Продолжайте болеть за нашу «Уралочку».

Она отметила, что сделает все возможное, чтобы быстрее вернуться в строй. Под видеозаписью множество комментариев от болельщиков, желающих волейболистке скорейшего выздоровления.

Напомним, что сейчас «Уралочка-НТМК» находится на карантине из-за случаев COVID-19 среди игроков. Команда пропустила две игры, а следующий матч, в рамках Чемпионата Российской Суперлиги, назначен на 5 декабря. Он пройдет в Липецке против одноимённой местной команды.