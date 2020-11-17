Фото: официальный сайт волейбольной команды

«Уралочка» из-за вспышки коронавируса ушла на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе волейбольной команды. Из-за положительных тестов на COVID-19 у части игроков клуб не сможет провести матчи 12-го и 13-го тура Чемпионата России Суперлиги Париматч.

- Отстранение от соревнований уже официально подтверждено региональным управлением Роспотрбнадзора и директоратом Всероссийской федерации волейбола, - рассказали в пресс-службе.

Таким образом команда пропустит две игры: 21 ноября «Уралочка» не проведет домашний матч против челябинского «Динамо-Метар». А 28 ноября не встретиться с красноярским «Енисеем».

Следующий матч, в рамках Чемпионата Российской Суперлиги, у клуба «Уралочка» назначен на 5 декабря. Он пройдет в Липецке против одноимённой местной команды.

Напомним, что в Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 349 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 191 случай приходится на уральскую столицу. Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии сейчас составляет 41 361 человек.