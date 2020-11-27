Спикеры парламентов УрФО обменялись опытом работы в современных условиях

Сергея Ямкин (справа). Фото: пресс-служба Заксобрания Ямала

26 ноября 2020 года состоялось заседание Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти регионов, входящих в Уральский федеральный округ, на котором обсудили вопрос обеспечения сбалансированности бюджетов в ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Заседание провел полпред в УрФО Владимир Якушев, это его первая встреча с участниками Совета после назначения на должность.

Председатель ямальского парламента Сергей Ямкин проинформировал о мерах, принимаемых в регионе для стабилизации ситуации с момента объявления пандемии. Так, проведена корректировка регионального законодательства, пересмотрены намеченные направления реализуемой бюджетной политики, для предотвращения ухудшения экономической ситуации создан резерв средств в объеме 6 миллиардов рублей.

- Для снижения социальных рисков мы предусмотрели широкую линейку антикризисных мер. В частности, усилили поддержку системы здравоохранения, оказали помощь бизнесу, сохранили все публичные обязательства. В округе создан и постоянно корректируется резерв средств, сложившийся по результатам экономии от конкурентных закупок товаров и услуг, – рассказал Сергей Ямкин.

Спикер проанализировал результаты оказанных мер поддержки для различных групп экономического риска. Беспрецедентную поддержку получил малый и средний бизнес. Значительные средства из регионального бюджета направлены на дополнительную помощь медицинским работникам, педагогам, ветеранам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, кочевому населению. Приняты законы, стимулирующие инвестиционную деятельность и повышающие конкурентоспособность региональной экономики.

Сергей Ямкин сообщил, что в окружном бюджете на ближайшие три года, который сегодня поддержали ямальские парламентарии, расходы на приоритетные направления сохранены, а в некоторых сферах поддержаны дополнительно.

Например, расходы на строительство жилья будут профинансированы в большем объеме, что позволит до конца 2025 года переселить из ветхого и аварийного жилья 24 тысячи ямальских семей. Резервный фонд Правительства автономного округа на 2021 год составит 1 миллиард рублей, что в два раза выше показателей текущего года.