Когда полицейские открыли двери УАЗа, то поняли, что задержанному стало плохо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после поездки в полицейском УАЗе скончался 59-летний мужчина. Задержанного пытались реанимировать врачи, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Все произошло 26 ноября. Днем в отдел полиции №15 поступило сообщение о семейном конфликте в одной из квартир. Приехавшие полицейские задержали 59-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его решили отвезти на медосвидетельствование в травмпункт ГКБ-14 в переулке Суворовском.

- Когда полицейские открыли двери служебного УАЗа, то увидели, что мужчине стало плохо. Его сразу занесли в травмпункт. Врачи предприняли активные попытки реанимировать мужчину, но спасти его не удалось, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинской службе, знакомый с обстоятельствами дела.

Также наш собеседник уточнил, что причиной смерти задержанного, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб. В 2018-м году он перенес инфаркт.

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