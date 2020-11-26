Глава Екатеринбурга из-за пандемии продлил меры поддержки для предпринимателей

Мэр продлил меры поддержки для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили действия мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса. Глава города Александр Высокинский подписал соответствующее постановление. Так, до 7 января 2021 года продляется период действия моратория на подачу Департаментом по управлению муниципальным имуществом заявлений о банкротстве.

Кроме того, решено продлить период подачи заявлений о предоставлении мер имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

- По всем возникшим вопросам и с целью получения имущественной поддержки представителям бизнеса следует обратиться в Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Администрации города Екатеринбурга, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, Александр Высокинский подписал постановление о мерах имущественной поддержки малого и среднего бизнеса в апреле. Это было сделано в связи с введением ограничительных мер в борьбе с COVID-19 и, как следствие, возникшей сложной ситуацией в сфере предпринимательства.