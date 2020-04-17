Мораторий на проверки и отсрочка оплаты за аренду: какие меры поддержки окажут власти Екатеринбурга малому и среднему бизнесу

17 Апр 2020 2020-04-17T19:07:23+03:00

Высокинский подписал распоряжение об утверждении плана первоочередных мер поддержки для бизнеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал распоряжение об утверждении плана первоочередных мер поддержки, предоставляемых администрацией города субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, пострадавших от коронавирусной инфекции.

До 31 декабря 2020 года в Екатеринбурге будет действовать мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того 1 октября 2020 года предусмотрена отсрочка платы за аренду муниципального имущества.

До 1 октября 2020 года приостановлена подача заявлений о банкротстве в отношении должников - субъектов малого и среднего предпринимательства.

В число мер поддержки также входят:

- приостановление начисления пеней и штрафов до 1 октября 2020 года за несвоевременное внесение с апреля по сентябрь платежей по договорам аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), составляющего муниципальную казну;

- отсрочка до конца года платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- реализация мер в части изменения планов закупок для муниципальных нужд, с максимально возможной их концентрацией в первом полугодии 2020 года.

Также на период действия режима повышенной готовности не предусмотрено начисление пеней и штрафов за несвоевременные платежи по договорам за размещение нестационарных торговых объектов.

Кроме того, власти города представят на рассмотрение Екатеринбургской городской Думе предложения о предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса по местным налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU