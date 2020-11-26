Нанес больше 200 ударов: в Новоуральске мужчину отправили за решетку за убийство возлюбленной

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске местного жителя признали виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчина избил до смерти свою возлюбленную. По данным следствия, трагедия произошла 26 июня 2020 года. Денис Беляков пришел домой на улицу Автозаводскую, где жил со своей второй половинкой, у них произошла ссора во время которой мужчина начал наносить женщине удары ногами и руками по голове и туловищу.

- Потерпевшей было нанесено не менее 19 ударов по голове и не менее 215 ударов по туловищу и конечностям. От полученных ударов у женщины образовались переломы 5,6,7,8,9 ребер, тупая травма живота и груди с разрывом селезенки и развитием массовой кровопотери, перелом костей носа, ушибленные раны и кровоизлияния лобной, теменной, правой височной, затылочной областей головы, глазниц, челюсти, верхней и нижней слизистой губ и иные повреждения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В суде Денис Беляков полностью признал свою вину. Новоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.