УБРиР проанализировал изменение спроса на операции в банкоматах

Количество операций по выдаче наличных уменьшилось на 24% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) изучили, как изменился спрос на операции в банкоматах у клиентов за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно анализу данных, количество операций снизилось на 22%, в то время как их общая сумма даже чуть увеличилась — на 0,6%. Исследование проводилось на всей территории присутствия банка.

Анализ данных показал, что клиенты УБРиР стали реже пользоваться банкоматами, но при этом оперировать с большими суммами. Количество операций по выдаче наличных за указанный период год к году уменьшилось на 24%, а по внесению средств — на 14%. Одновременно с этим оборот в банкоматной сети УБРиР по выдаче наличных незначительно снизился — на 2%, по депозиту — увеличился на 6%. Средняя сумма вносимых через банкомат средств в 2020 году на 67% превышает среднюю сумму выдачи наличных.

—В этом году на поведении клиентов сильно сказывается эпидемиологическая ситуация. Она же повлияла на распространение безналичных сервисов для проведения операций с денежными средствами. Мы видим, с одной стороны, падение спроса на банкоматы: люди стараются реже с ними контактировать и за одну операцию снимать или вносить большие суммы, чем в прошлом году. С другой стороны, наблюдается рост активности клиентов в системе быстрых платежей и распространение оплаты услуг по QR-кодам, ведь эти сервисы позволяют, не выходя из дома, совершать платежи и делать переводы. Также через мобильное приложение можно пополнить вклад или накопительный счет, — отмечает директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур.

Всего в этом году с января по октябрь через банкоматную сеть УБРиР было осуществлено более 918 тыс. операций.