«Ушла за подарком»: в Серове накануне дня рождения пропала мать двоих детей

Фото: предоставлено родственниками

В Серове вчера днем пропала мать двоих детей. Светлана Постникова ушла в два часа дня в магазин накануне своего дня рождения и не вернулась. Родственники написали заявление в полицию о ее пропаже.

- Она сказала сыну, что пошла себе за подарком себе на день рождения. В какой магазин пошла, не сказала. Конфликтов никаких не было, но с февраля месяца ей поставили диагноз невроз из-за смерти подруги, - рассказала сестра мужа Светланы.

Последний раз женщину видели в пять часов возле магазина «Магнит». В городе ее многие знают, так как она долгое время работала в детском саду «Дельфинчик». Дома ее ждет муж, 14-летний сын и девятилетняя дочка. Сегодня у Светланы день рождения - ей исполнилось 35 лет.

По словам родственников из дома она ушла в той одежде, в которой на фото. Светлана невысокого роста, стройная, с вьющимися волосами.

Если вы знаете, где может находиться Светлана, сообщите сестре ее мужа – Алене, по телефону +7904 983 84 24 или в отделение полиции.