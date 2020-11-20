В Свердловской области новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области стабильно растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже несколько дней фиксируют рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Так, вчера, 19 ноября оперштаб сообщал о 369 заболевших, сегодня эта цифра уже выше - на 20 ноября в регионе коронавирус подтвердился у 372 человек.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 на сегодня составляет 42 460. Напомним, что два дня назад заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась.

- Я должен сказать, что ситуация по заболеваемости стабилизировалась. Мы это видим по таким объективным факторам, как поступление новых больных в стационарные учреждения, - сказал он во время брифинга оперштаба по коронавирусу.