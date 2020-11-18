Больных поступает меньше: свердловские власти заявили, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась

Теперь "контактным" людям не обязательно сдавать тесты на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе. По его словам, сейчас можно говорить о том, что она стабилизировалась.

- Я должен сказать, что ситуация по заболеваемости стабилизировалась. Мы это видим по таким объективным факторам, как поступление новых больных в стационарные учреждения, - говорит Павел Креков.

Также об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 говорит и анализ так называемого «коечного фонда».

- В течение последних трех дней количество поступивших на койки меньше, чем количество выбывших с коек. Нам достаточно того фонда, который есть, так как увеличивается процент освободившихся коек, - отметил заместитель губернатора.

Также он рассказал, что со следующей недели планируется возобновить практику проведения так называемых «чистых дней» в больницах. Речь идет о плановой медицинской помощи больным. В том числе и тем, кто переболел коронавирусом и имеет антитела.

- Я сделаю осторожный прогноз что на следующей неделе мы сможем приостановленные виды плановой медицинской помощи небольшими шагами, но возвращать. Это начнется уже на следующей неделе, - уточнил Павел Креков.

Сейчас больницы существенно ограничили плановые приемы. Но людям с кардиологическими, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями помощь оказывалась в обычном режиме.

Также чиновник заявил, что введение в области локдауна (режим строгих ограничений и изоляции. - Прим. ред.) не рассматривается. В первую очередь это связано с тем, что в области нормальная ситуация с коечным фондом.

Павел Креков добавил, что теперь тесты на коронавирус не обязательно сдавать людям, которые контактировали с заболевшими.