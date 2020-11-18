В Свердловской области людям, которые контактировали с больными COVID-19, станет не нужно сдавать тесты

но "контактным" по-прежнему необходима двухнедельная изоляция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тесты на COVID-19 для людей, которые контактировали с больными коронавирусом, станут не обязательными. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга по итогам заседания оперштаба.

- Мы больше не будет требовать у «контактных» сдавать тест, если у них нет симптомов, - заявил Павел Креков.

Правда, чиновник уточнил, что «контактным» по-прежнему будет нужна двухнедельная изоляция.

Послабление связано с тем, что необходимо облегчить работу лабораторий, которые делают тесты на COVID-19.