Носит очки в темной оправе: в Березовском пропала 13-летняя девочка

Фото: instagram/sila_bgo

В Березовском со вчерашнего вечера полиция и волонтеры ищут 13-летнюю школьницу. Анна Костина ушла гулять и домой не вернулась.

- Родители сразу обратились в полицию. Ранее она не пропадала, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Аня носит очки с диоптриями в тёмной оправе. Из дома она ушла в темно-синей куртке длиной чуть выше колена, такого же цвета шапке, узких черных джинсах и такого же цвета ботинках на шнурках. Под курткой у девочки была надета трикотажная кофта белого цвета с рисунком белого цвета с блёстками.

Приметы:

Рост: 150 см.

Телосложение: среднее.

Цвет волос: русые короткие, стрижка каре.

Цвет глаз: серые.

Если вы знаете, где может находиться ребенок, сообщите руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталии по телефону +7 900 044 02 20 или в полицию.