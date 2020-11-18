Губернатор подписал указа о присвоении Аркадию Чернецкому звания «Почетный гражданин Свердловской области» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Совета Федерации и экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий стал почетным гражданином Свердловской области. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Евгений Куйвашев. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Аркадий Чернецкий отмечен «за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Примечательно, что указ губернатора опубликован 18 ноября — в исторический день рождения Екатеринбурга. Аркадий Чернецкий стал 82-м почетным гражданином Свердловской области. Также ранее, в 1999 году, он признан почетным гражданином столицы Урала.

Напомним, что на прошлой неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский присудил Аркадию Чернецкому премию имени Татищева и де Геннина в номинации «За личный вклад в развитие местного самоуправления, социально-экономическое развитие муниципального образования город Екатеринбург».