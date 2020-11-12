Глава Екатеринбурга наградит медалями имени Татищева и де Геннина Козицына, Пумпянского и Чернецкого

Фото: пресс-служба мэрии

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил лауреатов премии имени Татищева и де Геннина. Напомним, памятная медаль и премия является символом общественного признания профессионального вклада в развитие уральской столицы.

Памятной медалью наградят, в том числе генерального директора ОАО «УГМК» Андрея Козицына и президента АО «Синара-Девелопмент» Александра Пумпянского. Им присудили премию в номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины».

В этой номинации лауреатами также стали старший научный сотрудник «Музея истории Екатеринбурга» Николай Корепанов, генеральный директор ООО «Издательский дом БАСКО» Ирина Короткова и директор библиотеки «Санкт-Петербургского горного университета» Светлана Никиташина. Как сообщили в мэрии, премия им присуждена за публикацию рукописи выдающегося государственного деятеля России XVIII – начала XIX века А.С. Ярцова «Российская горная история».

Также в номинации «За личный вклад в развитие местного самоуправления, социально-экономическое развитие муниципального образования город Екатеринбург» премия присуждена члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почётному гражданину города Екатеринбурга Аркадию Чернецкому.

Всего среди лауреатов 11 человек. Имена лауреатов премии 2020 года будут внесены в книгу «Лауреаты премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина». В 2020 году престижнейшая премия уральской столицы будет вручаться уже в 22-й раз.