Дело депутата Заксобрания, обвиняемого в убийстве во время охоты, передали в областной суд

Дело, обвиняемого в убийстве депутата будет рассматривать в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело депутата Заксобрания, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности во время охоты, передали в областной суд. Судебный процесс над Александром Коркиным стартовал вчера в Серовском районном суде, но подсудимый попросил о переносе рассмотрения дела Екатеринбург.

- Он заявил ходатайство о передаче дела в Свердловский областной суд. Судья ходатайство удовлетворил. Материалы дела переданы в областной суд для определения подсудности, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Теперь в вышестоящей инстанции решат, в каком суде будет рассматриваться дело. Напомним, что по версии следствия Александр Коркин во время охоты в Гаринском городском округе, случайно выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-43Е в своего знакомого Сергея Титова. Трагедия произошла, когда товарищи плыли по реке Лозьва в моторной лодке.

Пострадавший с проникающим огнестрельным ранением головы был доставлен в Карпинскую центральную городскую больницу, где через пять месяцев скончался.