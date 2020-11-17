Дворцу культуры «Эльмаш» вернут исторический облик

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Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало проект реконструкции ДК «Эльмаш». Согласно документу, зданию собираются вернуть исторический облик. Для этого проведут ремонтно-реставрационные работы строительных конструкций и фасадов и выполнят ремонт внутренних помещений с восстановлением декоративных элементов.

- Исследуемое здание расположено в историческом центре микрорайона Эльмаш, его объем формирует восточную линию прилегающей площади. Здание замыкает перспективу улицы Баумана на отрезке от проспекта Космонавтов до улицы Старых Большевиков. Здание построено в начале 1950-х годов. Дом культуры задумывался как центр архитектурного ансамбля площади, образованной улицами Баумана и Старых большевиков, - указано в документе.

Проект реставрации разработала компания ООО «Наследие». Для сохранения объекта культурного наследия в стилистике оригинального декорирования фасадов середины XX века собираются отреставрировать кровлю и фасады в определенной цветовой гамме. А окна заменить на рамы с ячеистым рисунком и темно-коричневым цветом переплетов, восстановленные по архивным фотографиям и документам.

Согласно опубликованному документу, после реконструкции здание собираются использовать для организаций дополнительного образования детей, театра или концертного зала.

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